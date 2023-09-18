هل الزلازل والأعاصير غضب من الله؟.. عالم أزهري: رسالة لأهل الأرض

رد عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، على تساؤل “هل الزلازل والأعاصير غضب من الله أم ظواهر طبيعية؟".

وقال “النجار”، في حواره مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "الزلازل والأعاصير ظواهر طبيعية وسنن إلهية ولا يمكن أن يحدث إعصار أو زلزال إلا بأمر الله".

وأضاف "عندما يحدث زلزال في أي مكان يعتبر رسالة من السماء لأهل الأرض بشيء بسيط مما سيحدث يوم القيامة"، مناشدا "علينا أن نتعظ من الكوارث الطبيعية التي تحدث بأمر الله سبحانه وتعالى".

واختتم عبد العزيز النجار "كل ما يصيب البشر من مصائب يعود إلى فعل البشر أنفسهم".