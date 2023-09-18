خصومات 50%.. أحمد موسى: أهلا مدارس يقدم أدوات مدرسية ومنتجات منزلية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن معرض "أهلاً مدارس" في الجيزة يشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وتم افتتاحه بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وأعضاء من الحكومة.

وأشار موسى خلال برنامج على مسئوليتي والمذاع على قناة صدى البلد إلى أهمية هذه المعارض للمواطنين، حيث تقدم منتجات بأسعار مخفضة تصل إلى 50% على ملابس المدارس والأدوات المدرسية والحلويات والمنتجات المنزلية.

وأوضح موسى أن هذه المعارض تأتي في وقتها، حيث يمكن للمواطنين توفير مبالغ مهمة من مصروفاتهم اليومية من خلال الاستفادة من هذه العروض.

وأكد أن المعارض السلعية معروفة بأنها تقدم منتجات مصرية بنسبة 100%، مما يعزز التصنيع المحلي ويخدم الاقتصاد المصري بشكل عام.

وختم موسى حديثه بالتأكيد على أهمية دعم هذه المعارض والاستفادة من الفرص المتاحة لتوفير المزيد من الأموال والمصروفات اليومية للمواطنين.