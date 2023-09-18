أحمد موسى: المواطن يهمه الأكل والشرب وليس اللي في السجون

أكد الإعلامي أحمد موسى، أهمية اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمرأة المصرية، معتبرًا أن هناك من يحمل وجهات نظر مختلفة في هذا الصدد.

وأشار موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد إلى ضرورة أن يقدم أي مرشح يتطلع للمشاركة في انتخابات الرئاسة مشروعاته الكبرى ويوضح أهميتها، لافتا إلي أ إنه يجب التركيز على الأولويات في الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والخدمات العامة.

وأضاف موسى أن القضايا السياسية ليست الأولوية الوحيدة، وأن الشعب يهمه أيضًا الأمور اليومية مثل تكلفة المعيشة وتوفر المواد الغذائية، الأكل والشرب مش اللي في السجون وأكد أهمية تسليط الضوء على القضايا الحياتية والاقتصادية في الحملات الانتخابية.

وأختتم بالقول أن المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية يجب أن يعرضوا رؤيتهم لمعالجة قضايا البلاد وتحسين أوضاع المواطنين.