قال ممثل وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليج نيكولينكو، إن المعلومات حول تحضير كييف لانقلاب في جورجيا مشابه لأحداث "ميدان" لا تتوافق مع الواقع، مشيرا إلي أن تبليسي تحاول بمثل هذه التصريحات "شيطنة" أوكرانيا لمصلحتها الخاصة.

وكتب نيكولينكو، عبر منصة “إكس”: “هذه المعلومات ليست صحيحة. تحاول الحكومة الجورجية الحالية مرة أخرى تشويه سمعة أوكرانيا من أجل حل قضاياها السياسية الداخلية”، مؤكدا أن الدولة الأوكرانية لم تتدخل ولا تتدخل ولا تخطط للتدخل في الشؤون الداخلية لجورجيا.

وفي وقت سابق، حذر جهاز الأمن الجورجي من احتمال حدوث اضطرابات جماعية في أكتوبر وديسمبر من هذا العام بهدف تغيير الحكومة بوسائل عنيفة.

وحسب الأمن الجورجي، فإن أحد المبادرين هما نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية جورجي لورتكيبانيدزه ورئيس "الفيلق الجورجي" العامل إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية ماموكا مامولاشفيلي.