نيويورك تايمز: حلفاء أوكرانيا يعلقون آمالا كبيرة على الهجوم المضاد

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، اليوم الاثنين، أن أوكرانيا وحلفائها، بما في ذلك الولايات المتحدة، ربما وضعوا توقعات عالية جدًا للهجوم المضاد.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أنه “ربما تكون أوكرانيا وحلفاؤها، بما في ذلك الولايات المتحدة، قد علقوا آمالاً كبيرة للغاية على شن هجوم مضاد. وتقاتل أوكرانيا ضد أحد أقوى الجيوش في العالم”.

وأضافت “نيويورك تايمز”، أنه “إذا تمكنت أوكرانيا من النجاح في إجبار روسيا على التراجع بشكل كبير، فإنها ستفعل ذلك على أي حال وكان الأمر سيستغرق سنوات وليس أشهر".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة “إل بايس” الإسبانية، أن الجيش الأوكراني يصف المرحلة الأولى من الهجوم المضاد، بأنها كارثية، حيث فقدت العشرات من المركبات المدرعة، بما في ذلك تلك التي قدمها الحلفاء.

وحسب الصحيفة “الإسبانية، وصف جندي بالجيش الأوكراني المرحلة الأولى من الهجوم المضاد في يونيو ويوليو، والتي فقدت خلالها العشرات من المركبات المدرعة، بما في ذلك تلك التي قدمها الحلفاء لأوكرانيا، بأنها كارثية”.

