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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عكس التوقعات.. البيت الأبيض يعلن تقدم هجوم أوكرانيا المضاد

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الإثنين، إن هناك اقتناع بأن هجوم أوكرانيا المضاد يتقدم.

وقال كيربي، في مؤتمر صحفي حول مشاركة الولايات المتحدة في الجمعية العامة  للأمم المتحدة: "أوكرانيا تواصل تقدمها في الهجوم المضاد".

وفي وقت سابق من اليوم، وصف المستشار الرئاسي الأوكراني، ميخائيل بودولياك، الهجوم المضاد بأنه “ناجح”، على خلفية الانتقادات الغربية للهجوم الفاشل للقوات المسلحة الأوكرانية.

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وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال بودولياك، إن “الهجوم الأوكراني المضاد ناجح".

وأكد المستشار الرئاسي الأوكراني، أن "المبادرة تقف بالكامل إلى جانب أوكرانيا".

البيت الأبيض أوكرانيا الولايات المتحدة

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