عضو نقابة الصحفيين يكشف أهمية قرار الرئيس السيسي بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا

أكد الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد عضو نقابة الصحفيين، أن توجيه الرئيس السيسي بسرعة تطبيق بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحفيين له جوانب هامة كبيرة، مشيرا إلى أن البدل حق تشريعي للزملاء الصحفيين.

وقال أيمن عبد المجيد، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن بدل التدريب والتكنولوجيا مبلغ يتقاضاه الصحفي من نقابته، بهدف دعم إرتقاء الصحفي وعوضا عن ما ينفقه الصحفي على متطلبات المهنة، لرفع كفاءته.

مصدر دخل شبه رئيسي

وتابع الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد عضو نقابة الصحفيين، بعض الصحف المصرية متعثرة ومتوقفة لأسباب مالية أو أسباب أخرى، وعدد من الصحفيين يكون البدل مصدر دخل شبه رئيسي لمتطلبات المعيشة.