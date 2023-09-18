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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الشيشان: خسائر الجيش الأوكراني تجاوزت حدود التخيل

رئيس الشيشان رمضان
رئيس الشيشان رمضان قديروف

قال رئيس الشيشان، رمضان قديروف، اليوم الإثنين، إن خسائر الجيش الأوكراني الفادحة على محور كريمينايا، تجاوزت كل الحدود التي يمكن تخيلها.

وقال قديروف، عبر “تليجرام”: "خسر نظام كييف بشكل لا رجعة فيه قدرا كبيرا من القوة البشرية والمعدات في اتجاه كريمينايا.. حجم القوة البشرية والمعدات التي فقدتها القوات الأوكرانية، على محور كريمينايا، قد تجاوزت منذ فترة طويلة كل الحدود التي يمكن تخيلها".

وفي وقت سابق، قال قديروف، إن الاستسلام بضمانات أمنية هو القرار الصحيح الوحيد للقوات الأوكرانية، حيث تتكبد خسائر فادحة.وكتب قديروف، عبر "تليجرام": "الوضع يتطور لدرجة أن العدو لا يعرف أين يختبئ… وتحبط كثرة القتلى والجرحى الروح المعنوية للعدو بشكل كبير.. وفي ضوء هذا لا يزال الاستسلام القرار الصحيح الوحيد بالنسبة لهم. بالنسبة لهؤلاء نضمن السلامة الكاملة".

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وأضاف رئيس الشيشان، أن “قوات "أحمد" الخاصة تقوم بتطهير تدريجي لغابات في اتجاه مدينة كريمينايا من العدو”.

وكتب قديروف: "لا تزال المسيرات الانتحارية مساعدا رئيسيا في القضاء على العدو في الملاجئ التي يصعب الوصول إليها".

الجيش الأوكراني رئيس الشيشان قديروف أوكرانيا كريمينايا

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