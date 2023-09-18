حنة شيماء.. فتيات يثرن الجدل بتصرف غريب في حفلة التخرج

أثار مقطع فيديو لمجموعة من طالبات الجامعة خلال حفلة التخرج الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.

نشرت مجموعة من الفتيات مقطع فيديو على الفيسبوك خلال حفلة التخرج وهن يغنين مجموعة من أغانى الفلكولور المصري القديم.

ووصف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو هذا ب"حنة شيماء" وسط استنكار البعض بأن هذا لايليق بحفلة تخرج طالبات من الجامعة.

بينما أعجب البعض بهذا النوع من الأغانى الشعبية القديمة التي تورثناها من الأجداد واعتبر حفلة التخرج هذه محترمة ولايوجود بها أى تجاوزات.

وفى الآونة الأخيرة ظهرت مجموعة من الفيديوهات الغريبة لحفلات التخرج الجامعى بشكل مثير للجدل حتى أنها أصبحت موضة وأن حفلة التخرج من المفترض أنها تعبر عن إكمال الطالبات لدراستهن وتأهلهن لسوق العمل ولكنها للأسف تحولت مؤخرا لوسيلة للشهرة والترند.

شاهد الفيديو

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid026iTQPbZuJGo6yrMtgvgt6tpnDhYXSU2bQRmB3MnpW1ertZcha757PSCgkt2YzL3Rl&id=705579416&mibextid=Nif5oz