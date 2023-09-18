عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حنة شيماء.. فتيات يثرن الجدل بتصرف غريب في حفلة التخرج

حفلة التخرج
حفلة التخرج

أثار مقطع فيديو لمجموعة من طالبات الجامعة خلال حفلة التخرج الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.

هتموت الذباب وتخلي ريحة المنزل حلوة.. طريقة غير متوقعة للقضاء على الحشرات

بدون ماتدفع كشف .. كيف تتخلص من التهابات الأذن

نشرت مجموعة من الفتيات مقطع فيديو على الفيسبوك خلال حفلة التخرج وهن يغنين مجموعة من أغانى الفلكولور المصري القديم.

ووصف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو هذا ب"حنة شيماء" وسط استنكار البعض بأن هذا لايليق بحفلة تخرج  طالبات من الجامعة.

بينما أعجب البعض بهذا النوع من الأغانى الشعبية القديمة التي تورثناها من الأجداد واعتبر حفلة التخرج هذه محترمة ولايوجود بها أى تجاوزات.

وفى الآونة الأخيرة ظهرت مجموعة من الفيديوهات الغريبة لحفلات التخرج الجامعى بشكل مثير للجدل حتى أنها أصبحت موضة وأن حفلة التخرج من المفترض أنها تعبر عن إكمال الطالبات لدراستهن وتأهلهن لسوق العمل ولكنها للأسف تحولت مؤخرا لوسيلة للشهرة والترند.

شاهد الفيديو

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid026iTQPbZuJGo6yrMtgvgt6tpnDhYXSU2bQRmB3MnpW1ertZcha757PSCgkt2YzL3Rl&id=705579416&mibextid=Nif5oz

حفله التخرج الأغاني الشعبية حفلة تخرج حفلات التخرج حنة شيماء سوق العمل طالبات الجامعة فيسبوك قطع فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من طلخا إلى المالديف| حكاية فرح المنصورة الأسطوري الذي تكلف 12 مليون جنيه.. وأول تعليق من العريس

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 9 نتيجة انقلاب ناقلة محملة بذخائر بمنطقة الروبيكي

مين العريس والعروسة| قصة الفرح الأسطوري في طلخا..استمر 11 ساعة وأحياه نجوم العرب

أول صورة من حفل زفاف محمود حجازي ورنا زًروق في أمريكا

أسرتها أوقفوا علاج السرطان.. فنانة شهيرة فى حالة صحية حرجة وميؤوس منها

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لمنخفض جوي يوناني| خاص

مستشار المالية يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

شاهد.. هدية بن زايد إلى الرئيس السيسي خلال زيارته للإمارات

موضوعات متعلقة

تصيب معظم النساء .. اكتشف أعراض وأسباب متلازمة تكيس المبايض

مش أى مشي رياضة .. معلومات مهمة لازم تعرفها للحصول الفوائد الصحية الكاملة

نوع توابل رخيص يحمى من السرطان.. اكتشفه

حيلة سهلة ورخيصة تمكنك من جني فوائد صحية يوميا

استعدادا للمدارس .. طريقة عمل اللانشون بدون لحوم

ازاي تصحي ابنك بدري للمدرسة.. حيل تخلصك من مأساة كل يوم

غير السرطان.. الدم في البول مؤشر لأمراض خطيرة

تحذير للرجال .. اذهب للطبيب فورا عند ظهور هذه الأعراض| تدمر الخصوبة

ترشيحاتنا

هل يجوز تقديم الصغار للإمامة لتشجيعهم على الصلاة؟ دار الإفتاء ترد

سامح شكري يعزي المغرب وليبيا: كامل الدعم من مصر للأشقاء في محنتهم

فتح الله: الفوز على البنك الأهلي بداية قوية.. وهدفنا التواجد بمركز جيد

لا يسمع ولا يتكلم ولكن يقرأ القرآن بطريقة رائعة.. «عبدالكريم» يدهش عمرو الليثي

تخفيضات كبيرة.. أسعار اللحوم وحلاوة المولد في المجمعات الاستهلاكية

إعلامي يكشف آخر تطورات أزمة زيزو مع الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجانب دراسته.. أصغر حلاق في مصر يبهر الجميع بمهارته.. فيديو

حنة شيماء.. فتيات يثرن الجدل بتصرف غريب في حفلة التخرج

قبلة رومانسية.. محمود حجازي ينشر صورا جديدة من حفل زفافه بأمريكا

ساعد نفسه بنفسه..منشار كاد أن يتسبب في كارثة صحية لبريطاني

فيديو

قالها لبس مقفول لا.. رباب ممتاز تفتح النار على محمد السبكي.. فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشلالية في الغناء

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ