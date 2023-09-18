بسبب الأهلي.. ناقد رياضي يهاجم اتحاد الكرة بعد مباراة افتتاح الدوري

انتقد الناقد الرياضي أيمن أبو عايد، اتحاد الكرة المصري لبداية الدوري بمباريات فرق منتصف الجدول، قائلا:" كان لازم الدوري يبدأ بمباراة الأهلي والمصري".

وأوضح ابو عايد خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة صدي البلد"،:" الاهلي بطل الموسم الماضي وكان من الأفضل من باب الترويج بداية الموسم بمباراة البطل، مردفا:" كإحتفالية كان لابد من ذلك وليس مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي".

وأكمل:" اللعبة تحكمها الجماهيرية كانت ستعطي أجواء أفضل ولكن مضطرين لتقبل الفكرة علي أمل أن تكون الفترة القادمة أفضل".