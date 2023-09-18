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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد رياضي: شماعة لاعبي الزمالك في كل خسارة موجودة

صدى البلد

كشف الناقد الرياضي علاء عزت عن وجود تحديات كبيرة تواجه نادي الزمالك في الوقت الحالي، لافتا إلى أن المدير الفني للنادي، أوسوريو، قد يتعرض للرحيل إذا استمر في العناد والإصرار على مواقفه الحالية، وأي مجلس إدارة جديد يمكن أن يتخلى عنه في حال حدوث أي إخفاق.

وأوضح علاء عزت خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج "على مسئوليتي" الذي يبث على قناة صدى البلد، أن لاعبي الزمالك يذهبون إلى المباريات وهم يحملون شماعة جاهزة لتبرير أي هزيمة، وذلك نتيجة لتأخر صرف مستحقاتهم المالية.

وأشار إلى وجود أزمة تحكيمية في مصر تؤثر على سير البطولة، وأنه حتى الحكام وصلوا إلى مرحلة الشكاوى والمشاكل المالية في الأيام الأخيرة.

وأكد أن الملاعب في مصر تعاني من نقص في الصيانة، حيث لم يتم صيانة أي ملعب حتى الآن، على الرغم من استضافة استاد القاهرة مباريات 5 أندية. وأشار إلى أن اتحاد الكرة المصري لم يتعاقد بعد على أنظمة VAR الحديثة أو مع شركات جديدة لتطوير التحكيم.

وأخيرًا، أشار إلى أن لائحة اتحاد الكرة تحمل بعض الأمور الغامضة وغير المألوفة في العالم، حيث تفرض عقوبات تصل إلى 10 أضعاف المكافآت في المسابقات التي تشارك فيها الأندية.

 

اتحاد الكرة المصري أحمد موسى أوسوريو نادي الزمالك اتحاد الكرة استاد القاهرة

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