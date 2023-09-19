وكيل وزارة التموين: خصم يصل إلى 70% بمعارض أهلا مدارس لمساعدة المواطنين

أكد عيد عبدالله، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن الغرض الأساسي من معرض أهلا مدارس هو تخفيف العبء على المواطن المصري، و توفير احتياجاته من المواد المدرسية بأسعار تنافسية بالنسبة إلى مثيلتها بالأسواق.

وأضاف "عبدالله"، خلال لقائه ببرنامج "بيزنس" المذاع على شاشة صدى البلد 2 من تقديم شيماء موسى، أن التخفيضات في هذه المعارض تتراوح ما بين 20% إلى 50%، منوها إلى أن بعض معروضات الأزياء و الأحذية المدرسية تصل إلى 70% و تكون بسعر المصنع.

وأوضح "عبدالله"، أن دور وزارة التموين يكون في الإشراف الكامل على السلعة من حيث الجودة و الأسعار، مضيفا أنه تم تنسيق كامل بين مديريات التموين و الغرف التجارية، مؤكدا أن الثانية تلعب دور كبير في تجهيز المعارض.

نسبة الإقبال كبيرة

ولفت، إلى أن متوسط العارضين بالمعارض يكون من 15 إلى 20 عارض، و يكون على حسب المساحة، مضيفا أن المخطط للمعرض أن يبقى من 30 إلى 45 يوم و قابلة للزيادة بتعليمات الوزير و المحافظ، مؤكدا أن نسبة الإقبال على المعارض كبيرة جدا نظرا للأسعار التنافسية الموجودة به.

وتابع، أن وزارة التموين تقوم بمراقبة جودة المنتجات بالمعرض، بحيث أن المنتج يكون ذات جودة عالية و سعر مناسب.