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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا

أسعار الغاز
أسعار الغاز

انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، اليوم، مع استمرار تعافي تدفقات الغاز من النرويج بعد استكمال أعمال صيانة الحقول، وتراجع مشكلات التوريد من أستراليا.

وبحسب وكالات الأنباء المتخصصة، فقد تراجعت أسعار العقود الآجلة القياسية للغاز الطبيعي بنسبة 6.5 بالمئة على خلفية تراجع الطلب وارتفاع المخزون عن المستويات المعتادة في مثل هذا الوقت من العام.

وبدأ حقل ترول العملاق في النرويج زيادة إنتاجه رغم بعض التأخير، في الوقت الذي استكملت فيه أعمال الصيانة في بعض المنشآت مطلع هذا الأسبوع.

وتزايدت كمية الغاز النرويجي التي يتم توريدها إلى أوروبا في الأيام الأخيرة، بعد فترة مطولة من الانقطاع، ومن جهة أخرى، استأنفت منشأة تصدير الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة شيفرون كورب في أستراليا إنتاجها بشكل كامل بعد تعثرها الأسبوع الماضي، وذلك بالرغم من استمرار إضراب بعد العمال النقابيين في الموقع.

وكان تعثر الإنتاج الناجم عن أعمال الصيانة في الحقول النرويجية، فضلاً عن مشكلات التوريد في أستراليا، قد تسببا في اضطراب أسعار الغاز الطبيعي في الأسابيع الأخيرة.

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