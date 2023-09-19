اجتماع مهم بين السكرتير العام وممثلي المدارس الخاصة والجهات الحكومية في البحر الأحمر لتعزيز التعليم

في خطوة مهمة نحو تعزيز جودة التعليم وحل المشكلات التي تواجه التعليم الخاص والحكومي في محافظة البحر الأحمر، عُقد اجتماع مهم بين اللواء محمد البندارى، السكرتير العام للمحافظة، والمقدم ياسر يسري عضو هيئة الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر.

شهد الاجتماع حضور ممثلين عن المدارس الخاصة، إلى جانب مديري وممثلي مديرية التربية والتعليم، ومكتب العمل، وهيئة الأبنية التعليمية، ومديرية الضرائب، والتأمينات الاجتماعية.

تمحورت المناقشات خلال الاجتماع حول سبل تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية أفضل للطلاب، بالإضافة إلى مناقشة التحديات والمشكلات التي تواجه المدارس الخاصة في المحافظة. كما تم التركيز على استعراض المقترحات المطروحة لحل هذه المشكلات وتحسين جودة التعليم في المنطقة.

أعرب اللواء محمد البندارى، السكرتير العام، عن اهتمامه البالغ بحل أي مشكلة تواجه التعليم في المحافظة، مشيراً إلى استعداده الدائم لاستقبال أي طلب والعمل الفوري على حل المشكلة وفقًا للضوابط القانونية.

من جهته، أكد المقدم ياسر يسري عضو هيئة الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر على التزام هيئة الرقابة بتحقيق التميز في مجال التعليم وتوفير بيئة تعليمية مثلى للطلاب في المحافظة، وأشار إلى سعيهم المستمر لحل أي صعوبة تواجه أي مجال في المحافظة على الفور.