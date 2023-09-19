بسبب محل بيتزا .. إصابة 22 شخصا بحالة تسمم في المنوفية

اصيب 22 شخصا بحالة تسمم من محل بيتزا بمدينة منوف في محافظة المنوفية، حيث تم نقل الحالات الي مستشفي منوف العام ومستشفي هرمل وتم تحويلهم الي قسم السموم بمستشفي شبين الكوم.

تلقي اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة منوف بحالات تسمم بمدينة منوف.

بالانتقال تبين إصابة 22 من أهل مدينة منوف بحالات قيء وإسهال ومغص شديد واشتباه بحالات تسمم نتيجة تناولهم طعام من محل بيتزا بمدينة منوف.

وتم نقل الحالات الي المستشفي وتحويل بعضها إلي قسم السموم بمدينة شبين الكوم، وتبين استقرار حالتهم الصحية ولا توجد حالات خطيرة.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما تم ضبط صاحب المحل، لسؤاله حوال الواقعة وتم تحرير محضر بقسم شرطة منوف.