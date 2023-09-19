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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يتفقد تدريب معلمات رياض الأطفال بالمعاهد النموذجية

صوره موضوعية
صوره موضوعية

تفقد الدكتور محمد حسانين عبد اللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات معلمات رياض الأطفال بالمعاهد النموذجية، بقاعة التدريب التربوي بديوان عام المنطقة، والتي تهدف إلى تأهيل معلمات رياض الأطفال بالمعاهد النموذجية وتدريبهن على العمل بقاعات اللغات، ومن المقرر أن تستمر فعاليات التدريب حتى الخميس المقبل. 

 

أكد رئيس المنطقة، أن معلمات رياض الأطفال يتميزن بدورهن البارز فى الارتقاء بتنمية المهارات اللغوية والسلوكية داخل قاعات رياض الأطفال، معربا عن تقديره لجهود معلمات رياض الأطفال وتفاعلهن الدائم, وحرصهن على تطوير أدائهن المهني، آملا أن يحافظن على التفاعل والتطوير، وأن يتم الاستفادة من مثل تلك البرامج التدريبية للارتقاء بالأساليب المستخدمة في تعليم النشء الصغير؛ من وسائل وأدوات تعليمية مبتكرة.

 

يذكر أن التدريب يتم بالتعاون بين إدارة رياض الأطفال، والتعليم النموذجي، وتوجيه اللغة الانجليزية، والتدريب التربوي، تلبية للاحتياجات التدريبية الحقيقية، والتركيز على الجانب العملي لمعلمات رياض الأطفال بالمعاهد النموذجية، التي سيتم استحداث قاعات لغات بها، وذلك ضمن خطة الأزهر الشريف لتطوير التعليم الأزهري.

 

وتناول التدريب اليوم، برنامج التنمية المهنية لمعلمات رياض الأطفال Parts of speech ( part 2) Verbs and Adjectives، أجزاء الكلام والأفعال والصفات المستخدمة داخل قاعات رياض الأطفال، وحاضر في التدريب عاطف عبد الرحيم، مدرب معتمد، بحضور منى محفوظ، موجه عام اللغة الإنجليزية.

 

البحر الأحمر الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية رياض الأطفال معلمات ‏رياض الأطفال الازهر الشريف

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