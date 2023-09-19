التربية والتعليم بالبحر الأحمر تطلق مخططًا لمتابعة التغذية المدرسية

عقدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر اجتماعًا هامًا برئاسة مصطفى عبده، وكيل المديرية، بحضور محمد مسلم، مدير عام الشؤون التنفيذية، و حنان حسن، مديرة إدارة التغذية، إضافة إلى مسؤولي التغذية في الإدارات التعليمية، في خطوة تعكس التزامها بجودة التعليم وصحة الطلاب، .

تم خلال هذا الاجتماع التنسيق بين الأطراف المعنية لإعداد مخطط متكامل لمتابعة التغذية المدرسية داخل الإدارات التعليمية بالمحافظة. وقد تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة استخراج الشهادات الصحية اللازمة لأعضاء لجان التغذية المدرسية، وذلك بهدف ضمان سلامة الغذاء المقدم للطلاب.

وأشار مصطفى عبده إلى أهمية استلام وتوزيع الوجبات بالطرق الصحيحة والسليمة، وفقًا للحضور الفعلي للتلاميذ، مؤكدًا أن هذا التدبير يسهم بشكل كبير في تعزيز صحة وتغذية الطلاب وتحسين أدائهم الدراسي.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على التعاون الوثيق بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ المخطط بنجاح وبأعلى معايير الجودة.

نذكر أن هذا الإجراء يأتي في إطار تفعيل جهود مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر لتحقيق بيئة تعليمية صحية ومستدامة، تسهم في تحقيق تميز العملية التعليمية.