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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد تسمم 22 شخصا.. غلق محل فى المنوفية وضبط صاحبه

إصابة 22 شخص بحالات
إصابة 22 شخص بحالات تسمم في المنوفية

ألقت قوات أمن المنوفية القبض على صاحب محل بيتزا ودواجن بمدينة منوف عقب تسمم 22 شخصا تناولوا وجبات من المحل الخاص به.

كما قامت قوات الشرطة بالتعاون مع الوحدة المحلية بمنوف من غلق المحل وأخذ عينات من الوجبات لتحليلها لبيان سبب تسمم الأهالي.

بسبب محل بيتزا .. إصابة 22 شخصا بحالة تسمم في المنوفية

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وأصيب 22 شخصا بحالة تسمم من محل بيتزا بمدينة منوف في محافظة المنوفية، حيث تم نقل الحالات إلى مستشفى منوف العام ومستشفي هرمل وتم تحويلهم الي قسم السموم بمستشفي شبين الكوم.

تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة منوف بحالات تسمم بمدينة منوف.

بالانتقال تبين إصابة 22 من أهل مدينة منوف بحالات فيء وإسهال ومغص شديد واشتباه بحالات تسمم نتيجة تناولهم طعام من محل بيتزا بمدينة منوف.

وتم نقل الحالات إلى المستشفى وتحويل بعضها إلى قسم السموم بمدينة شبين الكوم، وتبين استقرار حالتهم الصحية ولا توجد حالات خطيرة.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

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