نمو الإيرادات المجمعة للقلعة للتكرير بمعدل سنوي 2% لتبلغ 27.7 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023

أعلنت شركة القلعة (كود البورصة المصرية CCAP.CA) – المتخصصة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية – عن النتائج المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، حيث بلغت الإيرادات المجمعة 27.7 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023 بنمو سنوي بنسبة 2% بفضل المساهمة القوية للشركة المصرية للتكرير.

فيما بلغت الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 4.5 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023، مقابل 9.0 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بسبب ارتفاع التكاليف بشكل ملحوظ وانخفاض هامش ربح الشركة المصرية للتكرير خلال نفس الفترة.

وانخفض هامش ربح التكرير بمشروع المصرية للتكرير، حيث بلغ متوسطة 1.86 مليون دولار يوميًا خلال الربع الثاني من عام 2023، مقابل 5.36 مليون دولار يوميًا خلال نفس الفترة من العام السابق، مدفوعًا بارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وانخفاض جودتها وانخفاض أسعار المنتجات البترولية المكررة كما يعكس عودة أسعار المنتجات البترولية إلى طبيعتها بعد بلوغ أعلى مستوياتها خلال عام 2022.

وارتفعت إيرادات القلعة بعد استبعاد إيرادات الشركة المصرية للتكرير، بمعدل سنوي 26% إلى 6.9 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023 بفضل تحسن أداء أغلب الشركات التابعة، حيث ارتفعت إيرادات شركة طاقة عربية بمعدل سنوي 30% لتبلغ 3.2 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023، مقابل 2.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، مدفوعةً بالأداء القوي لقطاع الغاز الطبيعي بعد زيادة عدد المنشآت التي تم ربطها بشبكات الغاز الطبيعي ونمو حجم توزيع الغاز الطبيعي المضغوط بعد زيادة عدد المحطات الخاصة به. كما ساهم ارتفاع أسعار البيع وحجم المبيعات بقطاع توزيع المنتجات البترولية في نمو الإيرادات خلال الفترة.

وبلغت إيرادات الشركة الوطنية للطباعة 1.1 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023 دون تغير سنوي ملحوظ، حيث تباين أداء شركاتها التابعة، فيما واصلت الشركة جني ثمار تشغيل المصنع المتطور التابع لشركة البدار للعبوات حيث سجلت نموًا للإيرادات بمعدل سنوي 15%، بينما شهدت استقرت الإيرادات بشركتي الشروق الحديثة للطباعة والتغليف ويونيبورد زيادة متوسط أسعار البيع وهو ما ساهم في تعويض أثر انخفاض حجم التصدير مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

كما ارتفعت إيرادات شركة أسكوم بمعدل سنوي 23% لتبلغ 436.7 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023، حيث يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تأثير الإيرادات المحققة بالدولار بشركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات وشركة جلاس روك للمواد العازلة، صاحبتا النصيب الأكبر في إجمالي إيرادات شركة أسكوم، بالإضافة إلى الأداء القوي لنشاط إدارة المحاجر في السوق المصري.

وفي هذا السياق ، أعرب الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، عن اعتزازه بالأداء المالي والتشغيلي الذي أحرزته القلعة خلال الربع الثاني من عام 2023، باعتباره شهادة على قوة ومرونة الشركة في مواجهة التحديات التشغيلية بالغة الصعوبة.