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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: توفير 235 فرصة عمل بالتعاون مع شركات القطاع الخاص لشباب المحافظة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إنه تم توفير 235 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص بالمناطق الصناعية بقويسنا والسادات والمنطقة الحرة بشبين الكوم، من خلال إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام، وذلك خلال شهر أغسطس الماضى.

 وأكد المحافظ أن المحافظة تسعى دائماً لإتاحة المزيد من فرص العمل للمساهمة فى تقليل نسبة البطالة وتشجيع الشباب على ثقافة العمل الحر لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم تماشياً مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

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ووجه محافظ المنوفية، إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة بالتواصل المباشر والدائم مع شركات القطاع الخاص، وإعداد حصر شامل وبصفة دورية لحميع الوظائف المتاحة بمختلف التخصصات المتنوعة لتوفير فرص عمل جادة للشباب وفقاً للاشتراطات والضوابط المنظمة فى هذا الشأن.

وأكد المحافظ أن الدولة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بقطاع الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وذلك ضمن رؤية متكاملة للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين في جميع نواحي الحياة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبه، أوضح مدير إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية بتلقى طلبات الراغبين في الحصول على وظائف بالقطاع الخاص من أبناء المحافظة بمختلف المراكز والمدن والقرى، فقد تم تحرير خطابات ترشيح توظيف للشباب المرشحين بمختلف تخصصاتهم من خلال التنسيق مع شركات القطاع الخاص بهدف  تحسين مستويات الحياة المعيشية للمواطنين.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إدارة تشغيل الشباب القطاع الخاص الوظائف المتاحة رؤية مصر 2030

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