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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بطلقة في الرأس| كواليس إنهاء ممثلة شهيرة لحياتها.. والسلطات التركية تكشف تفاصيل صادمة

التركية ميرفي كيالب
التركية ميرفي كيالب

الممثلة التركية ميرفي كيالب.. اهتز الوسط الفني التركي عقب خبر انتحار الممثلة التركية الشهيرة ميرفي كيالب، وذلك عن طريق إطلاق النار علي رأسها بمسدس مرخص يعود لوالدها، أمس الإثنين.

وانهت الممثلة التركية الشهيرة ميرفي كيالب حياتها عن عمر يناهز 36 عامًا، بمنطقة دالامان بولاية موغلا في تركيا، ليدوي صوت إطلاق النار في المنطقة السكنية كاملة، مما جعل الجيران بإبلاغ الطوارئ علي الفور.

وفاة الممثلة التركية ميرفي كيالب

وذكرت وسائل الإعلام التركية، أن الجيران أبلغوا الأمن المسئول بسماع صوت طلق الرصاص، من شرفة الطابق الثاني من مبنى سكني في شارع غازي بدالامان، مما سبب القلق.

وانتقلت فرق الصحة والشرطة التركية إلى مكان الحادث، ليجدوا جثة هامدة دون حراك، وأثناء الفحص الذي أجراه الطاقم الطبي، تبين وفاة الممثلة السينمائية ميرفي كيالب.

التحقيق في أسباب الوفاة

وقامت الشرطة التركية بالتحقيق في مسرح الجريمة، وتم نقل جثة الفنانة التركية ميرفي كيالب إلى مشرحة معهد الطب الشرعي، في موغلا لتشريحها، ومعرفة ملابسات الحادثة، وأسباب الوفاة ومتابعة التحقيقات.

التركية ميرفي كيالب

يذكر أنه تخرجت الممثلة التركية ميرفي كيالب، من قسم التمثيل بجامعة إسبرطة سليمان ديميريل، وعملت في مسرح إسطنبول الحكومي لمدة عام ونصف.

وشاركت ميرفي كيالب في العديد من المسلسلات والأفلام التركية الشهيرة، ومنها "المحارب"، و"أليف"، و"مسألة شرف"، و "نهاية العالم الصغيرة"، و"أمال وأحلام"، و"ساكريا فيرات".

زلزال تركيا

علي جانب أخر، شهدت تركيا كارثة كبرى في 6 فبراير الماضي، حيث تسببت الزلازل المتتالية المتمركزة في كهرمان مرعش في وقوع دمار هائل في 11 مقاطعة، وبعد الزلزال، فقد عشرات الآلاف من المواطنين حياتهم ودمرت المدن.

ووصفت السلطات التركية زلزال فبراير بأنه "كارثة القرن"، حيث بلغ عدد القتلى الزلزال 50.5 ألف قتيل.

زلزال جديد يضرب تركيا

وأعلن مرصد كانديلي التركي لرصد الزلازل، أمس الإثنين، عن وقوع زلزال قوي في محافظة أديامان التركية.

وذكر أن الزلزال وقع في الساعة 23:05 بالتوقيت المحلي لـ تركيا، في منطقة جولباشي بمحافظة أديامان التركية.

وأشار مرصد كانديلي التركي لرصد الزلازل، إلى أن الزلزال وقع على عمق 7.2 كيلو متر تحت سطح الأرض.

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