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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية تشارك في الدورة السابعة لمؤتمر التعاون العربي الصيني للطاقة

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

شارك وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة السفير الدكتور علي إبراهيم المالك، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، في فعاليات مؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة، خلال الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر 2023، وذلك إدراكاً من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لأهمية تعزيز التعاون بين الجانبين العربي والصيني في جميع المجالات، وبالأخص في مجال الطاقة.


جاء ذلك في إطار منتدى التعاون العربي الصيني، حيث تم تنظيم الدورة السابعة للمؤتمر تحت شعار "إطلاق عصر ذهبي للتعاون العربي الصيني في مجال الطاقة، والالتزام بمعايير الجودة والاستدامة".

وقامت أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالإعداد والتحضير لهذه الدورة من المؤتمر بالتنسيق مع مؤسسات العمل العربي المشترك العاملة في مجال الكهرباء والطاقة، وذلك لتعزيز المشاركة في فعاليات الدورة السابعة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة.

وفي هذا الصدد؛ أكد السفير ضرورة استكمال الإنجازات التي تحققت في مسيرة التعاون العربي الصيني، ووصف المنتدى بأنه أحد أهم منتديات التعاون العربية مع الدول والتكتلات العالمية، وأشار إلى سعي الجانبين إلى تكوين شراكة متينة تتمتع بإمكانات هائلة لتشكيل المسار المستقبلي في مجال الطاقة.

وتواصل جامعة الدول العربية والدول الأعضاء القيام بدورها لإتاحة الفرص للاستثمار بين العرب والصينيين في المجالات المختلفة المتعلقة بالطاقة.

وناقش المشاركون في المؤتمر فرص الاستثمار والتحديات المحتملة في مجالات الطاقة التي تواجه الدول العربية والصين، فضلاً عن فرص التعاون المحتملة في هذا القطاع الحيوي. 

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول التعاون الثنائي المستقبلي في مجالات النفط والغاز الطبيعي وتخزين الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة والهيدروجين بالإضافة إلى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

من جهتها، أشارت المهندسة جميلة مطر، مدير إدارة الطاقة، إلى أهمية التعاون الوثيق بين جامعة الدول العربية والدول الأعضاء والصين على مختلف المستويات لتعزيز تبادل المعرفة والخبرة في قطاع الطاقة.

كما أكدت أهمية تعزيز المشاركة في فعاليات مؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة استكمالاً للجهود المبذولة، على أن تعقد الدورة الثامنة للمؤتمر باستضافة إحدى الدول العربية.

وأشادت بالنتائج الجيدة التي حققها مؤتمر هذا العام.

وصدر عن الدورة السابعة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة بيان ختامي حول مخرجات المؤتمر والمناقشات التي جرت بين المشاركين والمتحدثين والحضور هذا العام. 
 

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