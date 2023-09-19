توزيع حلاوة المولد النبوي على العمال المؤقتين بجنوب سيناء

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بـ 75 من عمال العمالة المؤقتة وذلك بمقر ديوان عام المحافظة بطور سيناء، وأثنى المحافظ علي الدور الذي يقومون به وعملهم الجاد في مجال الحفاظ علي نظافة وجمال المدينة وإظهارها بالمظهر اللائق لها.



وقام المحافظ خلال اللقاء بتسليم حلاوة المولد النبوي بالإضافة لكراتين مواد غذائية،ولحوم ومبالغ مالية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وهنأ فودة العمال بذكري المولد النبوي، مطالبا ببذل المزيد من الجهود والحفاظ دائما علي المظهر اللائق المشرف أمام مواطني المحافظة وزائريها.

حضر اللقاء اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، ومبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء.

هه

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