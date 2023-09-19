عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد العاصفة دانيال..إنقاذ شقيقتين بقيتا أكثر من أسبوع تحت أنقاض درنة..فيديو

إنقاذ شقيقتين بقيتا
إنقاذ شقيقتين بقيتا أكثر من أسبوع تحت الأنقاض

على الرغم من تضاؤل فرص العثور على ناجين، أنقذ الهلال الأحمر الليبي فرع الزنتان شقيقتين من الموت تحت الأنقاض في مدينة درنة الليبية. 

يأتي إنقاذ السيدين بعد أكثر من أسبوع من اجتياج عاصفة ناجمة عن الإعصار دانيال عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفة آلاف الضحايا والمفقودين.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “المرصد” الليبية عملية الإنقاذ، حيث يعلق مسؤول الهلال الأحمر: “الحمد لله أنقذنا سيدتين أخوات، واحدة في سيارة الإسعاف ووضعها كويس والأخرى الشباب يطلعوها حالا”. 

ليبيا 

يذكر أنه في صباح اليوم الثلاثاء، أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة تقسيم مدينة درنة إلى 4 مناطق لمواجهة أي تفشٍ محتمل للأمراض، حسبما أفادت شبكة "العربية".

هذا وقد حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من تفشي الأمراض شمال شرقي البلاد وحدوث "أزمة مدمرة ثانية" حيث أودت الفيضانات بحياة أكثر من 11 ألف شخص.

و قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان، إنها تشعر بقلق خاص بشأن تلوث المياه ونقص الصرف الصحي بعد انهيار سدين خلال عاصفة البحر المتوسط "دانيال" حيث أبلغت السلطات الليبية عن انتشار الإسهال بين أكثر من 100 شخص كانوا يشربون المياه الملوثة.

اختفاء قرية شهيرة وسكانها .. مفاجأة صادمة لـ دانيال في ليبيا

بعد كارثة دانيال|الأرصاد تحسم جدل عاصفة التنين وتعلن حالة الطقس

 

ليبيا الهلال الاحمر الليبي الزنتان سيدتين دانيال شرقي ليبيا درنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة دانيال.. عاصفة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. وما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

بشرى سارة| شعبة الخضراوات تكشف موعد تراجع أسعار الطماطم والبصل بالأسواق.. الخير خلال أيام

14 درجة دفعة واحدة| الصيف يستعد للرحيل خلال ساعات.. والأرصاد تفجر مفاجأة

رسميا.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات| التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

مش هنسى موقفه.. أول رد من إمام عاشور على شائعة خناقته مع الشناوي

خمسون جنيها بلاستيكية| ما حقيقة الصور المتداولة للعملة الأحدث في مصر؟

ابن وزير صحة سابق.. مفاجأة صادمة في اختطاف طبيب أكتوبر

ترشيحاتنا

وزيرة الثقافة : إطلاق اسم محمود الجندي على قاعة مسرح قصر أبو المطامير

فرض رسوم اشتراك على جميع مستخدمي إكس

سعر الفستان وتكاليف الفرح ومفاجأة العروسة| تفاصيل مثيرة عن فرح طلخا الأسطوري | شاهد

في أول زيارة خارجية له منذ 12 عاما.. بشار الأسد وزوجته يزوران الصين

هل تهدف أوبك لرفع أسعار النفط عالميًا .. وزير الطاقة السعودي يجيب

هذا الأمر في السجود يبطل الصلاة.. أمين الفتوى يحذر منه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد العاصفة دانيال..إنقاذ شقيقتين بقيتا أكثر من أسبوع تحت أنقاض درنة..فيديو

4 علامات تؤكد نقص فيتامين د عند الرضع.. رقم 2 أخطرها

أرخص سكين كير .. يوحد لون البشرة ويحفز الكولاجين ويعالج الحبوب

غرقوا بمعركة ميدواي.. لقطات مذهلة لأول مسح مرئي لحطام سفن يابانية شهيرة

فيديو

تفاصيل الانتخابات الرئاسية | الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا

مفاجأة حول عاصفة التنين | الأرصاد تكشف حقيقتها وتفاصيلها

زيادة المعاشات 1200 جنيه لهذه الفئات | التفاصيل كاملة

ما حقيقة طرح 50 جنيهًا بلاستيكية | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ