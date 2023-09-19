بعد العاصفة دانيال..إنقاذ شقيقتين بقيتا أكثر من أسبوع تحت أنقاض درنة..فيديو

على الرغم من تضاؤل فرص العثور على ناجين، أنقذ الهلال الأحمر الليبي فرع الزنتان شقيقتين من الموت تحت الأنقاض في مدينة درنة الليبية.

يأتي إنقاذ السيدين بعد أكثر من أسبوع من اجتياج عاصفة ناجمة عن الإعصار دانيال عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفة آلاف الضحايا والمفقودين.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “المرصد” الليبية عملية الإنقاذ، حيث يعلق مسؤول الهلال الأحمر: “الحمد لله أنقذنا سيدتين أخوات، واحدة في سيارة الإسعاف ووضعها كويس والأخرى الشباب يطلعوها حالا”.

ليبيا

يذكر أنه في صباح اليوم الثلاثاء، أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة تقسيم مدينة درنة إلى 4 مناطق لمواجهة أي تفشٍ محتمل للأمراض، حسبما أفادت شبكة "العربية".

هذا وقد حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من تفشي الأمراض شمال شرقي البلاد وحدوث "أزمة مدمرة ثانية" حيث أودت الفيضانات بحياة أكثر من 11 ألف شخص.

و قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان، إنها تشعر بقلق خاص بشأن تلوث المياه ونقص الصرف الصحي بعد انهيار سدين خلال عاصفة البحر المتوسط "دانيال" حيث أبلغت السلطات الليبية عن انتشار الإسهال بين أكثر من 100 شخص كانوا يشربون المياه الملوثة.