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أخبار البلد

رئيس الوزراء يستعرض مخططات المرافق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال المرحلة المقبلة

صدى البلد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لاستعراض مخططات المرافق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء/ طارق الوشاحي، رئيس أركان إدارة المياه بوزارة الدفاع، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء/ إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء/ عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والعميد/ طارق لاظ، ممثلا عن الهيئة الهندسية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحرص على متابعة احتياجات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من المياه، وذلك في ظل تنامي الاستثمارات والتوسع في المشروعات في هذه المنطقة خلال الفترة الأخيرة، قائلًا: نستهدف توافر المرافق بوجه عام في هذه المنطقة الحيوية، خاصة في ظل بدء التنمية أيضا بمدينة السويس الجديدة، وكذا المشروعات الأخرى بالمنطقة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض موقف الطاقة الإنتاجية لمحطات المياه التي تخدم هذه المنطقة، وكذا الطاقة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحي، بالإضافة إلى استعراض احتياجات المنطقة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، في ظل التوسعات، وبدء دخول المشروعات المختلفة الخدمة، بحيث يتم تنفيذ مشروعات المرافق المختلفة التي تفي بهذه الاحتياجات.

وذكر المتحدث الرسمي، أنه خلال الاجتماع، تم التكليف بالبدء في تنفيذ مأخذ مياه بطاقة 340 ألف متر مكعب في اليوم، ومحطة لتنقية المياه، بما يخدم التوسعات في المشروعات التنموية بالمنطقة.
 

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