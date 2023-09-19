ضبط 800 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة احمد حسين مدير الإدارة و مفتشي الإدارة من ضبط أحد المخازن السريه مخصصة لتهريب وتجميع الدقيق البلدي المهرب من المخابز البلديه للإتجار في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعه ، وقد تم ضبط ١٦ شيكارة دقيق زنة الواحدة ٥٠ كجم خضراء اللون مخصص للمخابز البلدية إجمالي ٨٠٠ كجم وتم التحفظ عليهم على ذمة وتصرفات النيابه العامه وتحرر بذلك محضر جنحة رقم ١٧٠١٢ جنح مركز شرطة بلبيس لــ ٢٠٢٣.