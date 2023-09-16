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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الشرقية ونقيب المحامين يشهدان إحتفالية تكريم الطلبة المتفوقين..شاهد

صدى البلد

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية احتفالية تكريم الطلبة المتفوقين في شهادات الثانوية العامة والفنية والأزهرية والإعدادية من ابناء المحاميين للعام الدراسي 2022 /2023م،  والحاصلين على الدرجات العلمية الماجستير والدكتوراه من المحامين ، والتي أقامتها نقابة المحامين بالشرقية  في حضور الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ وعبد الحليم علام النقيب العام للمحامين ورئيس إتحاد المحامين العرب وعادل عفيفي نقيب المحامين بالشرقية وأعضاء الجمعية العمومية والطلبة المتفوقين وأسرهم وذلك بمقر النقابة بمدينة الزقازيق.

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني أعقبها تلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ حسن ضيف ،  ثم كلمة لمحافظ الشرقية أعرب فيها عن سعادته بتواجده وسط الطلبة المتفوقين من أبناء المحامين والذين يمثلون نماذج مشرفة في المجتمع يساهمون في بناء وتقدم المجتمع.

أشاد المحافظ بدور الأسرة الشرقاوية في توفير أوجه الرعاية والمساندة لأبنائها وتشجيعها الدائم والمستمر لهم علي التفوق العلمي في مختلف المراحل الدراسية مطالباً أولياء الأمور بالاهتمام بتنمية مهاراتهم ومواهبهم بالشكل الذي يضمن لهم المشاركة بفاعلية في بناء وتقدم ورقي المجتمع.

أكد المحافظ  اعتزازه بدور نقابة المحامين كونها تمثل صوت المحامين الصادق للمطالبة بحقوقهم والتعبير عن أمالهم وطموحاتهم للمشاركة في بناء الوطن ورفعته ، لافتاً إلى أهمية التواصل الدائم بين النقابات  والأجهزة التنفيذية للوقوف علي المشكلات التي تعاني منها أعضاء الجمعية العمومية وتوفير الحلول العاجلة لها.

ومن جانبه أعرب عبد الحليم علام النقيب العام  للمحامين ورئيس إتحاد المحامين العرب عن سعادته بمشاركة محافظ الشرقية احتفالية النقابة بتكريم الطلبة المتفوقين دراسياً من أبناء المحامين ، وكذلك الحاصلين علي الماجستير والدكتوراه من المحاميين ، مقدماُ له الشكر لدعمه الدائم والمستمر لنقابة المحامين بالمحافظة وحرصه على المشاركة في تكريم المتفوقين لحثهم على الإستمرار في التفوق في المراحل الدراسية المقبلة ، مقدماً التهنئة لمحافظ الشرقية وأبناء المحافظة بمناسبة إحتفالاتهم بالعيد القومي.

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ومن جانبه أشاد عادل عفيفي نقيب المحامين بالشرقية  بمجهودات المحافظ والجهاز التنفيذي في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ، والتواصل المباشر والدائم معهم والتعرف على إحتياجاتهم وتلبية طموحاتهم، وقال نعمل جميعاً من أجل مصلحة المواطن الشرقاوي وتوفير حياة كريمة وآمنة له.

وخلال الإحتفالية قام محافظ الشرقية بتكريم الطلبة المتفوقين من أبناء المحامين و الحاصلين على ( الماجستير والدكتوراه) بمنحهم دروعا تذكارية تشجيعاً لهم على مواصلة التفوق العلمي متمنياً لهم دوام التوفيق والرقي.

و أهدى النقيب العام للمحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب درع النقابة لمحافظ الشرقية تقديراً لمجهوداته الملموسة في الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة.

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اتحاد المحامين اتحاد المحامين العرب أزهرية أعضاء الجمعية العمومية الثانوية العامة الثانوية العامة والفنية الخدمات المقدمة للمواطن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

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