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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بيطري الشرقية يُشارك فى قافلة طبية توعوية شاملة بالمجان بقرية صفط زريق

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجاً بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثورة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى و تقديم العلاج المجانى وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 

ومن جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى قيام إدارة ديرب نجم البيطرية بتنظيم قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية مجانية شاملة بمنشأة صفوت بقرية صفت زريق مركز ديرب نجم و توابعها ، وذلك بحضور كبير من القيادات التنفيذية و العلمية و الشعبية من جامعة الزقازيق و القطاع الخدمي ومدير وأطباء إدارة ديرب نجم وعدد من كبار المربين و ذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصرى المرحلة الثانية  وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

توزيع الملابس الجديدة بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية في الشرقية

و أشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت  برش (٤٨٠) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع (٢٧٦) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوتين و عدد من اللقاءات الإرشادية مع عدد من قيادات البلدة لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) و مشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية و أهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو ومشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض أنفلونزا الطيور.

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