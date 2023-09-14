توزيع الملابس الجديدة بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية في الشرقية

قامت مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع جمعية خيرية (عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي)، معرضا جديدا لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على 300 شخص بقرى عزبة نظري ومندلية الكبيرة ومندلية الصغيرة وحوض نجيح بمركز ههيا في محافظة الشرقية.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية عبد الحميد الطحاوي، أن الهدف من المعرض "إدخال روح البهجة على أكبر عدد من الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، حيث يتم تنظيم المعرض ودعوة الأسر بصحبة أطفالهم والاحتفال بهم وتوزيع الملابس الجديدة عليهم، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة بأرجاء المحافظة.

من جانبه، قال سيد شوربجي مدير مكتب الجمعية، إنه يتم إطلاق المعرض من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرًا، مؤكدًا أنه تم اختيار الأسر وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته، موضحًا أن فرق عمل الجمعية المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى الشرقية تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا في النطاقات الجغرافية الفقيرة.

يذكر أن تنظيم الجمعية الخيرية لمعارض الملابس يأتي استكمالًا لجهودها التي تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة في محافظة الشرقية من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.