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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نعتبرهم لاجئين.. العراق تعلن إنهاء أزمة الجماعات المسلحة على الحدود مع إيران

العراق وإيران
العراق وإيران

أعلنت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران، اليوم الثلاثاء، إخلاء مقرات مجاميع المعارضة الإيرانية بشكل نهائي المتواجدة في العراق، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وقالت اللجنة العراقية الإيرانية في بيان لها، إنه بناءً على التزام  جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية ببنود الاتفاق الأمني المشترك، ومن خلال الجهود المشتركة من الحكومة العراقية وحكومة إقليم أرابيل واللجنة العليا المشتركة بين الدولتين، تم إخلاء المقرات المتواجدة قرب الحدود مع إيران والتي كانت تشغلها مجاميع المعارضة الإيرانية بشكل نهائي.

وأضاف البيان أنه تم نقل المجماعات المعارضة لإيران إلى مكان بعيدآ عن الحدود، وتم نزع الإسلحة من هذه المجاميع تمهيداً لاعتبارهم لاجئين وفق ضوابط مفوضية اللاجئين، وكذلك تم انتشار قوات الحدود العراقية بتلك المناطق والتواجد بشكل دائم ورفع العلم العراقي فيها.

وأشار البيان إلى أن ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق حضرت الاجتماع الذي عقد في أربيل وبغداد وأبدت الدعم الكامل للحكومة العراقية في تنفيذ فقرات الاتفاق مع إمكانية التعامل مع هذه المجاميع شرط الصفة المدنية لهم.

وأكدت السلطات العراقية في البيان، أن أمن الحدود مسؤولية مشتركة بين بغداد وطهران وأن يكون هذا الاتفاق هو المرجعية لحل أي خلاف أو خرق يحصل، وأن الحوار هو الطريق الأسلم لحل أي مشاكل أو خلافات تعزيزًا للعلاقات المتميزة والكبيرة التي تعيشها شعوبنا وملحمة زيارة الأربعين خير مثال على ذلك.

وشدد البيان على أن ما تحقق من إخراج هذه المجاميع من الاتفاق والكهوف والملاجيء قرب الحدود العراقية الإيرانية ونقلهم بعيدًا عنها، هي خطوة مهمة وكبيرة تتطلب منا مسؤولية حمايتهم وإكمال تتفيذ المراحل الأخرى من الاتفاق.

ووفقا للبيان، أهابت السلطات العراقية بجميع الأطراف الابتعاد عن التصريحات السلبية ودعم العمل المشترك والتعاون المستمر لما فيه مصلحة العراق وإيران.

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