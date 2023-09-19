الأمم المتحدة تدين الهجوم على مطار عسكري في العراق

أدانت بعثة الأمم المتحدة في العراق " يونامي" الهجوم على مطار عربت بمحافظة السليمانية الذي تسبب في وقوع عدد من الضحايا.

وشدد بعثة الأمم المتحدة علي ضرورة توقف الهجمات التي تنتهك السيادة العراقية بشكل متكرر.

كما دعت يونامي إلى الحوار والدبلوماسية لحل الخلافات الشواغل الأمنية العراقية وليس من خلال الضربات.

وكان الناطق الإعلامي باسم القائد العام للقوات المسلحة يحي رسول قد صرح بأنه وفي وقت سابق من يوم الاثنين ١٨ سبتمبر ، وفي تمام الساعة ١٧:٠٠، قامت طائرة مسيرة بدخول الأجواء العراقية عبر الحدود مع تركيا وقصف مطار (عربت) في محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، مما أدى الى استشهاد ثلاثة من أبطال جهاز مكافحة الإرهاب وإصابة ثلاثة اخرين.

وقال أيضا :إن هذا العدوان يشكل انتهاكا لسيادة العراق، وامنه وسلامة أراضيه، ويمثل اخلالا وتهديدا للسلم والامن في المنطقة و العالم، وخرقا لأحكام القانون الدولي، وانتهاكا لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف: أن هذه الاعتداءات المتكررة لا تتماشى مع مبدأ علاقات حسن الجوار بين الدول، و تهدد بتقويض جهود العراق في بناء علاقات سياسية واقتصادية وامنية طيبة ومتوازنة مع جيرانه.

وأتم قائلا : يحتفظ العراق بحقه بوضع حد لهذه الخروقات.