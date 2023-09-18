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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق تعلن القضاء على مجموعة تابعة لداعش

صدى البلد

قامت قوات الأمن العراقية، اليوم الإثنين، بالقضاء علي مجموعة إرهابية في محافظة صلاح الدين.


وأوضح بيان للإعلام الأمني للقوات العراقية، اليوم الإثنين، عن قيام طائرات حربية عراقية بقصف وكر ومضافات لتنظيم داعش الإرهابي ضمن الحدود الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك.

وجاء في البيان أن ذلك تم بناء على معلومات استخباراتية ما أدى إلى مقتل مجموعة إرهابية كانت موجودة فيها وتدمير المكان بالكامل.
 

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كان قد أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، عن الإطاحة بشبكة إرهابية خطيرة في العاصمة بغداد.

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، قال الجهاز في بيان له إنه "استناداً إلى توجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، حقق جهاز المخابرات الوطني العراقي نصراً جديداً يضاف إلى سجل انتصارات العراقيين على قوى الإرهاب والتكفير الداعشي، فقد نفذ أبطال الجهاز واحدة من أكثر العمليات الاستخبارية النوعية نجاحاً أطاحت بشبكة إرهابية خطيرة في العاصمة بغداد".


 وأضاف أن "هذه العملية ترتبط بعملية سابقة نفذها الجهاز بالاشتراك مع جهاز مكافحة الإرهاب في 26 شباط 2023 أسهمت بقتل 22 إرهابياً في صحراء الأنبار غربي البلاد، وقادت إلى تحديد أهداف جديدة وكشفت هذه الشبكة التي كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية في محاولة تستهدف المواكب الحسينية ومراكز الشرطة والسيطرات والأسواق العامة في عدد من الأحياء الشعبية في بغداد، وبعد مراقبة ميدانية دقيقة لتحركاتها تم إلقاء القبض على عناصرها كافة".

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