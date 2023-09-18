العراق يعلن استكمال حفر بئر نفطية جديدة في حقل الزبير

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، عن استكمال حفر بئر نفطي في حقل الزبير في محافظة البصرة‎.



وجاء في بيان لوزارة النفط العراقية أن "الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية أنجزت حفر البئر النفطية زبير/ 563 بعمق 3538 مترا، ضمن العقد المبرم مع شركة "إيني" الإيطالية لحفر 37 بئرا نفطية في حقل الزبير النفطي".



وأستطردت الوزارة في بيانها التي نقلته وكالة الأنباء العراقية: "عمليات الحفر تمت باستخدام جهاز IDC 38 ذي القدرة الحصانية 1500 حصان"، وقد خصصت الشركة جهازين حديثين لتنفيذ المشروع، هما IDC37 وIDC 38".

ولفت بيان وزارة النفط العراقية، إلى أنه "تم إنجاز البئر النفطية الجديدة، بالتعاون مع شركة "شلمبرجير" للخدمات النفطية، وهي البئر الـ23 التي تنجزها الشركة ضمن هذا المشروع".