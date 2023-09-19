إزالة 11 حالة تعد على مساحة 1150 م2 بنطاق 4 مراكز بالبحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا لتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 4 مراكز عن إزالة 11 حالة تعدي على مساحة 1150 م2 عبارة عن إزالة:

- 6 حالات تعدي بمساحة 550 عبارة عن ردم حفر وأسوار من الطوب الأبيض برشيد.

- حالتي تعدي بمساحة 370 م2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمونه الاسمنتية بنطاق الوحدات المحليه لقريتي الوفائية و طيبة بالدلنجات.

- حالتي تعدي بمساحة 200 م2 عبارة عن شدات خشبية بقريتي الحاجر وبولين بكفر الدوار.

- حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 30 م2 بقرية كفر داود بوادي النطرون.

وتؤكد المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.