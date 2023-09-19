عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 11 حالة تعد على مساحة 1150 م2 بنطاق 4 مراكز بالبحيرة

إزالة التعديات بالبحيرة
إزالة التعديات بالبحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا لتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

txt

نائب محافظ البحيرة تطلق إشارة بدء ماراثون الدراجات بمشاركة 300 شاب وفتاة

txt

بيطري دمنهور يحسم الجدل حول "عجلة البحيرة".. ويؤكد إصابتها بالفتاق

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 4 مراكز عن إزالة 11 حالة تعدي على مساحة 1150 م2  عبارة عن إزالة:

- 6 حالات تعدي بمساحة 550 عبارة عن ردم حفر وأسوار من الطوب الأبيض برشيد.

- حالتي تعدي بمساحة 370 م2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمونه الاسمنتية بنطاق الوحدات المحليه لقريتي الوفائية و طيبة بالدلنجات.

- حالتي تعدي بمساحة 200 م2 عبارة عن شدات خشبية بقريتي الحاجر وبولين بكفر الدوار.

- حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 30 م2 بقرية كفر داود بوادي النطرون.

وتؤكد المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

البحيرة أزالة كافة التعديات الأراضى الزراعية وأملاك الدولة التعديات على الاراضي الزراعية املاك الدولة تعديات وإيقاف البناء المخالف تعديات على الأراضي الزراعية حملات إزالة التعديات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة دانيال.. عاصفة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. وما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

3 تحركات جديدة لحل أزمة أسعار السجائر رسميا في 48 ساعة | اعرف العلبة هتبقى بكام

14 درجة دفعة واحدة| الصيف يستعد للرحيل خلال ساعات.. والأرصاد تفجر مفاجأة

رسميا.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات| التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

بشرى سارة| شعبة الخضراوات تكشف موعد تراجع أسعار الطماطم والبصل بالأسواق.. الخير خلال أيام

خمسون جنيها بلاستيكية| ما حقيقة الصور المتداولة للعملة الأحدث في مصر؟

الحق بيع.. أسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 21 مفاجئة

ترشيحاتنا

حاجات لازم تتأكد منها قبل تنزيل iOS 17 على iPhone.. اتبع هذه الخطوات

منخفض جوي.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة النقض

فلسطين ترحب بالجهود المصرية السعودية الأردنية لإحياء عملية السلام

مصرع أسرة كاملة بطلقات نارية مجهولة في ولاية أمريكية

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير2024 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفأجاة عن سكانه.. قصة المنزل المعجزة الناجي من فيضانات درنة

بعد العاصفة دانيال..إنقاذ شقيقتين بقيتا أكثر من أسبوع تحت أنقاض درنة..فيديو

4 علامات تؤكد نقص فيتامين د عند الرضع.. رقم 2 أخطرها

أرخص سكين كير .. يوحد لون البشرة ويحفز الكولاجين ويعالج الحبوب

فيديو

تفاصيل الانتخابات الرئاسية | الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا

مفاجأة حول عاصفة التنين | الأرصاد تكشف حقيقتها وتفاصيلها

زيادة المعاشات 1200 جنيه لهذه الفئات | التفاصيل كاملة

ما حقيقة طرح 50 جنيهًا بلاستيكية | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ