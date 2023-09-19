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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري دمنهور يحسم الجدل حول "عجلة البحيرة".. ويؤكد إصابتها بالفتاق

بيطرى البحيرة
بيطرى البحيرة

حسم أساتذة كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور، برئاسة الدكتور نبيل بكير عميد الكلية، ما أشيع حول اكتشاف أحد الفلاحين بإحدى قرى مركز المحمودية، أن لديه عجلة أنثى في مرحلة الفطام عمرها لم يتجاوز الأربعة أشهر ونصف، وإدعى أنها عشار ٩ أشهر وظهر عليها علامات إقتراب الولادة.

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بيطرى البحيرة
بيطرى البحيرة

وأكد الدكتور نبيل بكير عميد كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور، عدم صحة إدعاء المواطن، لافتاً أنه عقب تداول نشطاء "الفيسبوك" صورالعجلة والإدعاء بأنها عشار، وجه اللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتورة نهال بلبع نائب محافظالبحيرة، والدكتور أشرف محيي الدين مدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بتشكيل لجنة موسعة برئاسة المهندس علي زيد رئيس الوحدةالمحلية لمركز ومدينة المحمودية، وتشكّلت اللجنة، برئاسة الدكتور نبيل محمد بكير عميد كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور، وعضوية كلا منالدكتور محمد عسران أستاذ الولادة بطب بيطري دمنهور، والدكتور كامل صبحي أبو زيد أستاذ الولادة بطب دمنهور، والدكتور صلاح محمود مدير الإدارة البيطرية بالمحمودية، ودكتور علاء الدين حسن عبد القادر مدير وحدة إسعاف البيطرية، ودكتور إبراهيم عبد العال مدير وحدة كفر نكلا البيطرية.

بيطرى البحيرة

 وأشار عميد طب بيطري جامعة دمنهور، إلى أن اللجنة المشكّلة توجهت إلى عزبة الفاسولة التابعة لقرية أريمون بمركز المحمودية، وتبين من خلال الفحص، أن العجلة مملوكة للمواطن زهران محمود الزواوي، وأنها غير عشار من خلال الفحص بالأشعة التليفزيونية (السونار)، وغير مكتملة البلوغ الجنسي، وأن الورم الظاهر في منطقة الضرع عبارة عن ورم نتج عن حدوث فتاق في منطقة الضرع بسبب ضعف في عضلات البطنفي هذه المنطقة، مما أدى إلى نزول الأحشاء الداخلية في منطقة الضرع وإتساع الفتاق بقطر ١٥ _ ٢٠ سم تقريبًا.

وأكد الدكتور نبيل بكير، أن هذا ما يتنافى مع الحقائق العلمية التى تؤكد أن إناث الأبقار تصل البلوغ الجنسي عند ١٢ شهرًا، والنضج الجنسىي فوق  ١٦ شهراً، وفترة الحمل  تكون ٦ أشهر فقط.

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