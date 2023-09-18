تكريم فريق مستشفى صدر دمنهور الفائز بالجائزة الذهبية للمنظمة العالمية للجلطات المخية

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن القطاع الصحى بالمحافظة يشهد طفرة كبيرة للارتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز والنجوع مشيدة بحصول مستشفى صدر دمنهور على الجائزة الذهبية من المنظمة العالمية للجلطات المخية World Stroke Organization.

قام الدكتور هانى جميعه، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بتكريم فريق مستشفى صدر دمنهور الفائزة بالجائزة الذهبية من المنظمة العالمية للجلطات المخية World Stroke Organization .

وتم تكريم كل من د. شحاته حامد عيسى مدير المستشفى ود.محمد عباس توفيق مدير وحدة اذابة الجلطات ود.نها سامي شريط نائب مدير المستشفى ود.مي أسامة المغاوري رئيس فريق الجودة.

كما قام وكيل الوزارة، بتكريم أعضاء فريق الجودة وهم د.نورهان محمد المتيم و ماجده ممدوح البطاط وأنوار ابراهيم عبدالمولى و شيماء حسن مشرفة تمريض العناية.