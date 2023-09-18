البحيرة.. ضبط 2 طن مواد خام و4800 قطعة صابون داخل مصنع بدون ترخيص

أكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، وتحت إشراف مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن بمركز دمنهور تم ضبط مصنع صابون بدون ترخيص وتم التحفظ علي 2 طن ماده خام تستخدم في الإنتاج و4800 صابونه كمنتج نهائى بالإضافة إلى ضبط 2 طن بودرة كاكاو مجهولة المصدر بأحد مخازن المواد الغذائية قبل طرحها بالأسواق.

وفي حملة مماثلة بمركز إيتاى البارود تم ضبط 40 عبوة مواد غذائية و70عبوة مقرمشات

و 5 كجم لحوم مفرومة و 6.5 كجم لانشون جميعهم منتهي الصلاحية كما تم تحرير محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى .

وفى مركز بدر تم ضبط عبوات سلع غذائية منتهية الصلاحية كما تم تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و محضر ضرب مبيعات وهمية لأحد أصحاب المخابز بالإضافة إلى تحرير محضرين لتجار تموينين لغلقهم محلاتهم فى مواعيد العمل الرسمية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.