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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استلام 2500 شنطة مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة

الأسر الأولى بالرعاية
الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة

قامت مديرية الأوقاف بالبحيرة بتسليم 2500 شنطة غذائية إلى مديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها على مستحقيها من الأسر الأكثر احتياجاً بنطاق المحافظة.

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وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بإستمرار تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات للأسر الأولى بالرعاية لتحسين مستوى المعيشة لتلك الأسر ، مع الإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الإجتماعي وبالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة للإهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً وتوفير الدعم اللازم لهم، وفى ضوء بروتوكول التعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والتضامن الإجتماعي، لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

البحيرة أسر الأولى بالرعاية تضامن الاجتماعي توفير حياة كريمة شنطة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية محافظ البحيرة

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