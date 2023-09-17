تموين البحيرة..ضبط 3 مخابز للتصرف فى 47 شيكارة دقيق بلدى مدعم

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية بمركزى دمنهور وكفر الدوار أسفرت ضبط 3 مخابز لتصرفهم فى 47 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع و 10 مخابز لانتاجهم خبز ناقص الوزن.

وتم تحرير 7 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور و 5 محاضر لعدم نظافه أدوات العجين بالمخبز.

يأتي ذلك إستمراراً للحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.