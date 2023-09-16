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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة " يوم فى حب مصر"

صحة البحيرة : إجراء 12 عملية جراحية بمستشفى حوش عيسى المركزى

صحة البحيرة
صحة البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيره، الإرتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز والنجوع والقضاء على قوائم الإنتظار تخفيفاً عن كاهل المرضى .

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 قامت مديرية الصحة بالبحيرة بمواصله فعاليات المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم إنتظار المرضى،  حيث اختتم الفريق الطبي بمستشفى الرمد بدمنهور ، اسبوع مصر العطاء بتنفيذ 155 عملية جراحية متنوعة ، شملت تنفيذ( 139 حالة مياه بيضاء وزرع عدسة ، 14 حالة حقن شبكية ، 2 حالة زرع قرنية)

واستمر الفريق الطبي بالمستشفى على مدار اسبوع كامل فى تنفيذ عمليات الحالات المختلفة ، وسط حماسٍ منقطع النظير من الفريق الطبي وكافة العاملين بالمستشفى ، لإنجاز هذا العدد لتخفيف حدة آلام المرضى .

وأشاد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره بجهود ونجاح الفريق الطبي المشارك فى هذه العمليات للقضاء على قوائم الإنتظار بالنسبة للعمليات الجراحية وتقديم خدمات طبية متميزة وخاصة فى التخصصات الدقيقة.

وفى سياق متصل قام الدكتور هاني جميعه بتفقد العمل بمستشفى حوش عيسى المركزى ، وبدأ جولته بالمرور على الإستقبال والطوارئ ، واطمأن على تلقي المرضى جميعا الخدمة بشكل جيد .

كما تفقد غرف الملاحظه رجال والإنعاش وأشاد بالتعامل الجيد في الطوارئ ، ووجه تعليماته بإعادة تدريب فريق التمريض في الإنعاش للتعامل مع الحالات الطارئة .

ثم قام بالمرور على العمليات ، وتفقد لستة الجراحه الإستثنائية ، حيث قام الفريق الطبي بالمستشفى بتنفيذ 12عملية جراحية ضمن مبادرة "يوم في حب مصر" ، شملت ( 5 مراره بالمنظار , 3 زائده , 2 فتق سري , 1 غده , 2 خراج ) .

حيث تابع تنفيذ هذه العمليات ،وقام بالمرور على الحالات للإطمئنان عليهم ،

وأعرب عن خالص شكره وتقديره للدكتور مصطفى محفوظ - مدير المستشفى وللفريق الطبى المشارك ، وفريق التمريض وكافة العاملين بالمستشفى من أطباء وتمريض واداريين وعمال، تقديرًا لمجهوداتهم وعملهم على تذليل كافة العقبات للمرضى، وطالبهم بالإستمرار والمثابرة على تنفيذ العمليات لصالح المريض ، ووعدهم  بزياده التجهيزات الطبية للمستشفى .

وفى ختام زيارته قام وكيل الوزاره بتفقد المباني المطلوب إزالتها تمهيدا لاعاده انشاء المستشفى ضمن مبادرة فخامة السيد الرئيس "حياه كريمة"

ووجه بسرعة إخلاء المباني لتنفيذ عملية الهدم وتسليم الأرض للمقاول ، للبدء فى أعمال التشييد للمستشفى الجديد .

البحيرة الرعاية الصحية المبادرة الرئاسية القضاء علي قوائم الانتظار توفير الخدمات الصحيه مديرية الصحة بالبحيرة مستشفى حوش عيسى منظومة الرعاية الصحية نائب محافظ البحيرة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة

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