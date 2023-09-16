تموين البحيرة.. تحرير 29 محضرا ضد مخابز بلدية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت بمركز الدلنجات تم ضبط 35 شيكارة دقيق بلدى مدعم داخل مخبز سياحى قام بتجميع الدقيق البلدى لاستخدامة فى إنتاج الخبز السياحي.

وبحملة مماثلة بمركز أبو المطامير تم ضبط 9 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و5 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 7 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور و7 محاضر لعدم نظافه أدوات العجين بالمخبز وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

ذلك إستمراراً للحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين