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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وفاة و9 مصابين .. الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة عمالة زراعية بالبحيرة

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة عمالة زراعية بالبحيرة

حصل موقع "صدى البلد " على الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بطريق أبو المطامير وادي النطرون في محافظة البحيرة، والذى أسفر عن مصرع عامل زراعي، بينما أصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى أبو المطامير المركزي، والمصابين إلى مستشفى أبو المطامير ووادي النطرون.

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مصرع شخص وإصابة 9 في انقلاب سيارة عمالة زراعية بالبحيرة.. أسماء

حادث انقلاب سيارة عمالة زراعية بالبحيرة
حادث انقلاب سيارة عمالة زراعية بالبحيرة
حادث انقلاب سيارة عمالة زراعية بالبحيرة
حادث انقلاب سيارة عمالة زراعية بالبحيرة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد بانقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بطريق أبو المطامير - وادي النطرون، مما نتج عنه مصرع شخص وإصابة 9 آخرين بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم للمستشفيات.


وأسفر الحادث عن إصابة محمد علي المعداوي، 14 عاما، حسن عوض عبد الحميد، 52 عاما، أحمد فرج توفيق، 13 عاما، محمد علي عبدالخالق، 24 عاما، عبود رجب المعداوي، 17 عاما، رمضان علي عبد الخالق، 28 عاما، السيد معوض محمود، 15 عاما، شعبان رجبالمعداوي، 30 عاما، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، فتحي محمد، 27 عاما، وجميعهم مقيمون مركز أبو المطامير، وتمنقلهم لمستشفيات أبو المطامير المركزي ووادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.


بينما أسفر الحادث عن وفاة فتحي طاهر عبد النبي، 32 عاما، مقيم مركز أبو المطامير، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير المركزي تحت تصرف جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث؛ للوقوف على أسبابه وملابساته.

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