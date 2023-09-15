إصابة 7 أشخاص في مشاجرة على تصوير سيشن فرح بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية دمتيوة أثناء تصوير سيشن أفراح.

مشاجرة بين عائلتين أثناء تصوير سيشن أفراح

ورد إخطاراً إلى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد استقبال المستشفى 7 أشخاص مصابون بجروح إثر وقوع مشاجرة بين عائلتين أثناء تصوير فرح، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

تحديد أسماء مصابي المشاجرة

أسفرت المشاجرة عن إصابة كل من « فارس ابراهيم العدوى، 40سنة، فادى ابراهيم العدوى، 37سنة، عبد الحميد محمد أبو شعلة، 55 سنة، أحمد محمد أبو شعلة، 35 سنة، عبد العزيز ماهر عبد العزيز، 35 سنة، مصطفى محمد أبو شعلة، 22 سنة فريدا براهيم العدوى، 35سنة، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

ونقل المصابون إلى مستشفى كوم حمادة العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية وتولت النيابة التحقيق بعد تحرير محضر بالواقعة.