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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ البحيرة تفتتح معرض "أهلاً مدارس" بكفر الدوار

معرض أهلا مدارس بالبحيرة
معرض أهلا مدارس بالبحيرة

افتتحت ١اليوم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، المعرض السنوي لمستلزمات المدارس" أهلاً مدارس" بأرض المستقبل بكفر الدوار،  والذى نظمته الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بالتنسيق مع الغرفة التجارية وبالتعاون مع المحافظة ومديرية التموين

ويشارك بالمعرض 15 عارض ويضم  الزي المدرسي  وأدوات ومستلزمات المدارس والأحذية والشنط والأدوات المكتبية وكذلك الملابس والأحذية الرياضية،  ويتم البيع بأسعار إقتصادية وتنافسية للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور. 

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 هذا وقد قامت نائب محافظ البحيرة بتفقد أقسام المعرض وأشادت بجودة وأسعار السلع المعروضة والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق وتناسب كافة الأذواق ومختلف مستويات الدخول.

ووجهت نائب محافظ البحيرة بتنظيم وإقامة معارض مماثلة بكافة المدن والمراكز لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور ومحدودي الدخل.

حضر الإفتتاح اللواء عبد العزيز قطاطو رئيس مركز ومدينة كفر الدوار و رئيس الغرفة التجارية محمد الشريف و أعضاء الغرفة التجاريه والتموين وعدد من القيادات التنفيذية .

ذلك فى إطار إستعدادات محافظة البحيرة لإستقبال العام الدراسي الجديد، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع والمستلزمات المدرسية ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور ومحدودي الدخل والتيسير عليهم.

أهلا مدارس المستلزمات المدرسية رئيس الغرفة التجارية معرض أهلا مدارس نائب محافظ البحيرة

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