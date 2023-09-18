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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديم خدمات طبية لأكثر من 475 مواطنا خلال قافلتين بالبحيرة

قافلة طبية بالبحيرة
قافلة طبية بالبحيرة

قامت وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بتنظيم قافلة سكانية بقرية زهور الأمراء التابعة لقرية الوفائية وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تضمنت تقديم خدمات طبية وعلاجية لعدد 240 حالة بمختلف التخصصات( 60 من الأطفال و 80 باطنة و 20 أمراض النساء - 20 أسنان) ، كما تم إجراء  تحاليل اعتلال كلوي لـ 60 حالة بالإضافة إلى تقديم خدمات مبادرتي 100 يوم صحة وحقك تنظمي.

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كما قامت الإدارة البيطرية بعلاج 800 من الأغنام ضد الطفيليات الداخلية ورش 500 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية بالإضافة الى توعية المواطنين عن الحمي الثلاثية ومبادرة تطوير مراكز تجميع الالبان وكذلك التوعية بأهمية التحصينات والتطعيمات.

بالإضافة إلى توفير سيارة اسطوانات غاز بسعر المصنع بالإضافة إلى قيام قسم الكهرباء بصيانة كشافات الإنارة مع الالتزام بترشيد الكهرباء.

وخلال القافلة تم التوعية بأهمية صحة المرأة و أورام الثدي و كيفية الفحص الذاتي طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة وأعراض المرض وضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي وعدم إهماله.

من ناحية أخرى تم تنظيم قافلة طبية بالتنسيق مع مؤسسه راعي مصر بقرية الشرية بجبارس قبلي بإيتاى البارود تم خلالها تقديم خدمات طبية وعلاجية لعدد 237 حالة مابين (109 باطنة -  46 رمد - 37  عظام - 11 نظارات طبية- 34 أسنان).

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