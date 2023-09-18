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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 11 حالة تعدٍ على مساحة 1336 م2 بنطاق 4 مراكز بالبحيرة

إزالة التعديات بالبحيرة
إزالة التعديات بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، تكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا لتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

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وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 4 مراكز عن إزالة 11 حالة تعدٍ على مساحة 1336 م2  عبارة عن إزالة:

- 5 حالات تعدٍ بمساحة 836 م2 عبارة عن مبانٍ وأساسات بالطوب الأبيض وشدات خشبية برشيد.

- 4 حالات تعدٍ بمساحة 300 م2 عبارة عن أسوار ومبانٍ بالطوب الأبيض بكفر الدوار.

- حالة تعدٍ بمساحة 120 م2 عبارة عن مبنى بالطوب الأبيض والأسمنت خارج الحيز العمرانى بعزبة الثمانين بايتاي البارود.

- حالة تعدٍ بمساحة 80 م2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية خارج الحيز العمراني بزمام الوحده المحليه لقرية المسين بالدلنجات.

وتؤكد المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

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