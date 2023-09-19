وزير المالية يدعو إلى سرعة إصدار قانون التأمين الموحد.. فيديو

كشف علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، تفاصيل ومعلومات عن مؤتمر التأمين المنعقد في شرم الشيخ.

وقال علاء الزهيري في تصريحات له على قناة "إكسترا نيوز": "وزير المالية شارك في المؤتمر وتحدث عن كافة المشاكل التي تواجه الاقتصاد المصري وكيفية مواجهتها ".

وأضاف علاء الزهيري: " وزير المالية دعا إلى سرعة إصدار قانون التأمين الموحد الجديد لأن هذا القانون يساعد على وجود تأمينات إلزامية لضمان تواجد مظلة تأمينية للعديد من المواطنين".

وتابع علاء الزهيري: "رئيس هيئة الرقابة المالية تحدث عن تعديلات تقوم بها الهيئة إضافة إلى اهتمام الهيئة بملف تسعير المنتجات التأمينية، وهذا الأمر يضمن تواجد عدالة في التسعير".

واستطرد علاء الزهيري: "تحدثنا في المؤتمر حول كيفية إسهام قطاع التامين في مواجهة الكوارث الطبيعية ".