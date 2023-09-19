هيئة الرقابة المالية: مواكبة شركات التأمين للتطورات التكنولوجية أصبحت ضرورة

أكد محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تستهدف تحقيق مجموعة من الأطر الرقابية ومنها الرقابة على الأسواق .

وقال محمد فريد في تصريحات له على قناة " إكسترا نيوز "، :" من الضروري مواكبة شركات التأمين للتطورات التكنولوجية كي نتمكن من الترويج لمنتجاتهم التأمينية إلكترونيا ".

وأضاف محمد فريد :" من أهم التحديات لدى شركات التأمين هو عملية الترويج للمنتجات التأمينية وكيفية وصول العميل لاستخدام هذه المنتجات ".

وتابع محمد فريد :" يجب أن يكون هناك منافسة عادلة في تسعير المنتجات التأمينية والتأكد من أنها تتبع الأسس الإكتوارية السليمة في هذا الشأن ".

ولفت محمد فريد :" تم توقيع بروتوكول بين وزارة المالية وهيئة التأمين الصحي والاتحاد المصري للتأمين لتضمين شركات التأمين في خدمات التأمين الصحي الشامل ".