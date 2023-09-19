الإقبال كبير.. الاتحاد المصري للتأمين: 980 مشاركا بملتقى شرم رنديفو هذا العام

أكد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن “شرم رنديفو” هو ملتقى مصري تنتظره كل شركات التأمين، وهناك إقبال كبير على الملتقى؛ نتيجة النجاحات التي حققها خلال السنوات الـ 4 الماضية.

وأضاف "الزهيري"، خلال لقائه ببرنامج "بيزنس"، المذاع على شاشة "صدى البلد 2"، من تقديم شيماء موسى، أن هناك 980 مشاركا في الملتقى هذه السنة، يمثلون 33 دولة، بالإضافة إلى 64 متحدثا سيطرحون ويناقشون موضوعات مهمة جدا.

منصة لمدة 3 أيام

ونوه رئيس الاتحاد المصري للتأمين، بأن الملتقى قد وفر منصة لمدة 3 أيام، سيتقابل بها شركات إعادة التأمين العالمية مع شركات التأمين المصرية ليقوموا بمناقشة موضوعات جديدة بأسواق التأمين العالمية من جميع الجوانب.

وأوضح أن الملتقى يضم العديد من الموضوعات وتشمل 5 محاور أو موضوعات، والتي يتم تناولها بشكل تفصيلي خلال عدة جلسات، وتم اختيارها بعناية شديدة، ومن أبرزها: “الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص”، وجلسة أخرى ستتحدث عن “الأخطار الطبيعية وأحداثها”، وغيرها من الجلسات.