إثر تناولهم وجبات بمطعم.. شفاء 36 من المصابين بالتسمم في المنوفية

أوضح الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بأن طوارئ المستشفيات الجامعية استقبلت عدد 51 مريضا يعانون من أعراض تسمم غذائي إثر تناولهم وجبات غذائية بأحد المطاعم وجميعهم من مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، وعلي الفور تم رفع حالة الإستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة الأمر علي مدار الساعة.

حيث تم استقبال 22 حالة، ثم توالت الأعداد المترددة حتي بلغ العدد الإجمالي (51 مريض) من حالات التسمم الغذائي بجانب حالات التردد العادية في يوم طوارئ المستشفيات الجامعية، موجها الشكر لجميع الأطقم الطبية و معاونيهم في متابعة حالات التسمم الغذائي بالإضافة إلى متابعة جميع حالات المترددين على الطوارئ بالمستشفيات الجامعية.

وأشار الدكتور محمد النعماني عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجامعة فقد تم متابعة جميع الحالات المتواجدة بالمستشفيات الجامعية و طمأنه أسرهم.

و أضاف الدكتور محمد النعماني بأن أعراض التسمم الغذائي للحالات المترددة علي المستشفيات الجامعية تنوعت بين إسهال وقىء وارتفاع في درجة الحرارة ومغص معوي وآلام بالبطن، وقد تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لجميع المرضى وجميع الحالات بحالة جيدة وخرج 36 منها ومازال 15 مريض تحت الملاحظة والعلاج.